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Впервые за последние годы цифры статистики по заболеваемости и смерти от рака в Орловской области снизились


Медики связывают это с реализацией в регионе национального проекта «Здравоохранение». В его рамках только в онкологический диспансер в прошлом году было закуплено современное оборудование на сумму 126 миллионов. Оно уже работает, и это дает свои результаты.

В Орловском областном онкологическом диспансере появился современный сканирующий микроскоп. Теперь пациентам уже не нужно ехать в федеральные центры на консультацию или консилиум. Современные телекоммуникации позволяют получить заключение столичных онкологов в течение рабочего дня.

Лариса Снурницына, зав. патологоанатомическим отделением Орловского областного онкодиспансера: «В данном случае мы прикреплены к центру имени Герцена. Туда вместе с направлениями от наших лечащих врачей отправляем мы стеклопрепараты». 

Это только один из пунктов реализации национального проекта «Здравоохранение». Кроме того начал в полную силу работать новый томограф, освоено современное эндоскопическое оборудование. Ожидается модернизация радиологической службы. Скоро сюда прибудет новый линейный ускоритель способный на сверхточную лучевую терапию.

Татьяна Васильева, зав. отделением радиотерапии Орловского областного онкодиспансера: «В ближайшее время мы собираемся получить линейный ускоритель закрытого тунельного типа. Этот аппарат будет стоять в каньоне вместо аппарата 1996 года выпуска».

Объемы и качество химиотерапии в последнее время также значительно увеличились. Применяются современные схемы лечения, которые, по словам онкологов, доступны пациентам за счет средств ОМС.

Андрей Оглоблин, зав. отделением химиотерапии Орловского областного онкодиспансера: «Разработано очень много препаратов, которые воздействуют непосредственно на опухолевые клетки, нанося как можно меньше вреда самому человеку в процессе лечения».

Кроме того развивается и иммунотерапия. Это препараты нового класса, которые заставляют иммунитет человека активно бороться с опухолевой болезнью. Возможно, все эти меры в комплексе повлияли на улучшение ситуации в региональной онкологии.

Александр Удодов, главный врач Орловского областного онкодиспансера: «Первый год участия в реализации федеральной программы по онкологии позволил увеличить число пациентов, которые выявляются на ранней стадии. Этот процент по сравнению с прошлым годом возрос примерно на 9 процентов». 

Снизилась и смертность от рака. Впервые за последние два года.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Тот плановый показатель, который нам был поставлен министерством здравоохранения в рамках национального проекта, мы его даже перевыполнили. Это, в том числе, благодаря этому оборудованию, благодаря тем передвижным комплексам, которые мы покупали для наших сельских территорий - цифровые маммографы, цифровые флюорографы». 

Модернизация онкологической службы региона будет продолжаться и в наступившем году. На эти цели в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделено более 350 миллионов рублей. Есть надежда, что новые технологии привлекут в эту отрасль молодые кадры и сделают медицинскую помощь более доступной и эффективной.


Елена Литинская
23 марта 2020 года
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