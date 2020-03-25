Под Орлом при аварии пострадала пожилая женщина ДТП произошло 21 марта в 13 часов на автодороге М-2 «Крым».





Водитель, управляя автомобилем «Хендэ Акцент», двигался по автодороге М-2 «Крым», в районе 353 км, при перестроении вправо, допустил столкновение с автомобилем «Лада», который двигался справа попутно. В результате ДТП 81-летняя пассажир «Лады» получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение нейрохирургии.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



