В одном из дворов Орла была сбита женщина ДТП произошло на улице Саханской 21 марта в 19:25.





21-летний водитель управлял автомобилем ВАЗ-21140 и при движении задним ходом по прилегающей территории в районе д. №8 по ул. Саханской допустил наезд на пешехода - 48-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.





Вести-Орёл

23 марта 2020 года



