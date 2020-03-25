В Орловской области на трассе М-2 «Крым» при ДТП погиб водитель авто Авария произошла 21 марта в 5:20.





Водитель, управляя транспортным средством «Шкода Октавиа», двигался по автодороге М-2 «Крым», в районе 455 км допустил выезд на полосу встречного движения в запрещенном месте и допустил столкновение со встречным транспортным средством «Лифан».



В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» получил телесные повреждения, водитель автомобиля «Лифан» погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля Лифан (женщина 1982 г.р.) получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



