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ВТБ приобрел 50% в ООО «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань»

ООО «Деметра-Холдинг» (входит в Группу ВТБ), приобрело 50% долю в компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% долей ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» (далее «ЗТКТ») - глубоководного специализированного терминала по перевалке зерна. ООО «Деметра-Холдинг» купила долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A.. Партнером ВТБ в ЗТКТ на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B.V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией. Сделка соответствует всем требованиям российского и применимого иностранного законодательства.

ЗТКТ является единственным специализированным глубоководным терминалом, осуществляющим перевалку зерновых на экспорт в порту Тамань. Дальнейшая стратегия акционеров ЗТКТ предусматривает инвестиции в развитие и расширение пропускной способности терминала, в частности,  за счет строительства железнодорожной ветки, позволяющей осуществлять прием зерновых грузов с ж/д транспорта. 
 
Юрий Алексеевич Соловьев, первый заместитель председателя правления банка ВТБ, отметил: «В рамках стратегии ВТБ на зерновом рынке, сделка позволит достичь существенной синергии с имеющимися активами группы ВТБ в области инфраструктуры, логистики и экспорта зерновых за счет оптимизации технологических и бизнес процессов. С учетом текущей конъюнктуры создание современной инфраструктуры и оптимизация процессов является важным фактором в формировании экспортного потенциала страны и развития сельского хозяйства в России. В условиях волатильности рынков и мировой экономической нестабильности, создание вертикально интегрированного холдинга позволит увеличить эффективность логистики российского зерна,  сделает прозрачным ценообразование, обеспечит приток капитала, а также позволит модернизировать инфраструктуру рынка в целом».

Справка:
ООО «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань» является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов Российской Федерации на Черном море, оказывающий широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Пропускная способность терминала составляет 4 млн т. в год. Терминал оснащен высокопроизводительным оборудованием, впервые применяемым в России, а также современной системой управления технологическими процессами.



23 марта 2020 года
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