В Ливенском районе сгорел дом

Пожар произошел 21 марта.

В 23:26 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого в селе Крутое Ливенского района. В результате пожара кровля дома выгорела по всей площади – 156 квадратных метров, потолочные перекрытия обрушились на площади 78 квадратных метров. Кухня и комнаты дома выгорели на площади 36 квадратных метров.

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 106 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 30 – на различные происшествия.