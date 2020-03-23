Из-за замыкания электропроводки в Нарышкино сгорели баня и хозпостройка

Пожар произошел в ночь на 22 марта.

Сообщение о возгорании бани и хозяйственной постройки на улице Гагарина в поселке Нарышкино поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 01:14.

В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри на площади 18 квадратных метров, кровля обрушилась. Баня выгорела изнутри на площади 15 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 106 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 30 – на различные происшествия.