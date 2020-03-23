Проект «Земский учитель» позволит сократить дефицит кадров на селе Об этом говорили сегодня на совещании правительства Орловской области.





Заявления на участие в программе «Земский учитель» уже подали 17 человек.

Педагоги, которые переедут работать в сёла и малые города с населением менее 50 тыс. человек получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.



Как отметила директор Института развития образования Орловской области Ирина Патронова, переездом в наш регион заинтересованы не только жители соседних областей - Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областей, но и Москвы, Санкт-Петербурга. Самые востребованные - учителя математики и иностранных языков.



С 1 января 2020 года участниками проекта «Земский учитель» в Орловской области стали 6 муниципальных образований, испытывающих дефицит кадров. Это Болховский, Кромской, Мценский, Орловский, Свердловский и Урицкий районы. В перечень обязательных условий участия в проекте вошли: возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов, наличие среднего профессионального или высшего образования, принятие учителем обязательства исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора. При этом к участию не допускаются претенденты, в заявках которых место планируемой работы совпадает с действующим.



Общая сумма средств, выделенных на реализацию проекта составит 20 млн рублей, из них 19 млн рублей – федеральные средства, 1 млн – региональное софинансирование, сообщает информационный портал Орловской области.





Анна Вайсергисер

23 марта 2020 года



