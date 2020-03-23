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Заседание орловского правительства прошло в режиме видеосвязи

Опробовать новую форму совещания заставил режим повышенной готовности, несмотря на то, что в Орловской области случаев заболевания Covid-19 не выявлено.


В ситуационном центре представители департаментов, на видео связи - главы администраций районов. Так сегодня проходит заседание правительства региона. Обсудили и вполне привычные проблемы, и конечно, вопросы, связанные с коронавирусом.

Главное на данный момент, как отметил Андрей Клычков, это обеспечить самоизоляцию людей старшего возраста и организовать им всю необходимую помощь, а также проводить регулярно антивирусную обработку объектов социального назначения.

Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, на сегодняшний день 273 человек находятся в самоизоляции на дома, в боксе больницы им. Боткина с признаками ОРВИ госпитализировано 8 человек, один человек находится в Кромской ЦРБ.

Что касается товаров повседневного спроса, то в Орловской области ситуация стабильная - сообщил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин. Закупаться впрок не рекомендуют. А вот правилам личной гигиены стоит уделить особое внимание. Тем, кто вернулся из эпиднеблагополучных стран или регионов, советуют уйти на двухнедельный карантин.


Анна Вайсергисер
23 марта 2020 года
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