Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Теперь не лично, а дистанционно. Сегодня региональное правительство собралось в новом формате.



- «Солнцевский стрелок» ответит перед судом по четырем статьям уголовного кодекса. В региональном СКР завершили расследование резонансного дела. Подробности - в нашей программе.



- О своем деде, погибшем на фронте, и обо всех героях. Орловский композитор Евгений Дербенко написал песню.





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Вести-Орёл

23 марта 2020 года



