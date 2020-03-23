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В самоизоляции на дому находятся 273 орловца

Об этом на заседании правительства Орловской области сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.


По его информации, на сегодняшний день 273 человек находятся в самоизоляции на дома. В боксе больницы им. Боткина с признаками ОРВИ госпитализировано 8 человек, один человек находится в Кромской ЦРБ.

Всего обследовано более 720 граждан, прибывших на территорию Орловской области. Лабораторно подтверждённых случаев заболеваемости коронавирусом не зарегистрировано.

В настоящее время в Орловской области работает горячая линия по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, организованная в Департаменте здравоохранения Орловской области: (4862) 44-23-05 (многоканальный); 43-53-25. Также получить консультацию, передать информацию можно по телефону отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефону: (4862) 42-91-82. Обращения по указанным телефонам принимаются в рабочее время с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу).


Анна Вайсергисер
23 марта 2020 года
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