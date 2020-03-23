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Фонд развития промышленности расширит меры поддержки для предприятий Орловской области

Об этом говорили в Москве на совещании, посвященном теме совершенствования деятельности Фонда развития промышленности. Совещание провел зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.


Как сообщает информационный портал Орловской области, от нашего региона на мероприятии присутствовал директор НО «Фонд развития промышленности Орловской области» Олег Копин.

Участники совещания обсудили перспективы взаимодействия предприятий регионов с Фондом развития промышленности, а также вопросы продвижения перспективных производств и проектов, импортозамещения, диверсификации производства продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Подробная информация о порядке, сроках и условиях получения господдержки размещена на официальном сайте Фонда развития промышленности.


Орловское Информбюро
23 марта 2020 года
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