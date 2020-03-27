В Орловской области для учащихся 1-4 классов будут работать дежурные группы численностью не более 12 человек С 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения из-за ситуации с распространением коронавируса.





В Орловской области принято решение продлить весенние каникулы в общеобразовательных организациях области с 23 марта по 5 апреля. С 6 по 12 апреля будет организован образовательный процесс в дистанционной форме. При наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей для учащихся 1-4 классов будут работать дежурные группы численностью не более 12 человек в одном помещении.

Разрешено свободное посещение.



В государственных образовательных организациях дополнительного образования с 18 марта по 12 апреля занятия проводятся в дистанционном режиме.



В профессиональных образовательных организациях с 23 марта по 12 апреля организован дистанционный режим обучения.



Татьяна Крымова рекомендовала руководителям муниципальных образований региона рассмотреть возможность перехода на удаленный режим работы педагогического состава и сотрудников общеобразовательных организаций в период школьных каникул, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



