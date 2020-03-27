пятница 27.03.2020 20:12:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орловской области для учащихся 1-4 классов будут работать дежурные группы численностью не более 12 человек

С 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения из-за ситуации с распространением коронавируса.


В Орловской области принято решение продлить весенние каникулы в общеобразовательных организациях области с 23 марта по 5 апреля. С 6 по 12 апреля будет организован образовательный процесс в дистанционной форме. При наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей для учащихся 1-4 классов будут работать дежурные группы численностью не более 12 человек в одном помещении.
Разрешено свободное посещение.

В государственных образовательных организациях дополнительного образования с 18 марта по 12 апреля занятия проводятся в дистанционном режиме.

В профессиональных образовательных организациях с 23 марта по 12 апреля организован дистанционный режим обучения.

Татьяна Крымова рекомендовала руководителям муниципальных образований региона рассмотреть возможность перехода на удаленный режим работы педагогического состава и сотрудников общеобразовательных организаций в период школьных каникул, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
23 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.