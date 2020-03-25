В Орловской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости населения по ряду заболеваний

Как сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями в 2019 году на 19,3% ниже показателей 2018 года. В сравнении с 2018 годом заболеваемость активными формами туберкулеза снизилась на 14,7%. Также в 2019 году отмечено снижение суммарной заболеваемости населения области острыми кишечными инфекциями на 4,9%. Иммунизацией против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори и краснухи охвачено более 95% взрослого населения.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



