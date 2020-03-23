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Мобильные телефоны не долетели до колонии

В Орловской области на территорию колонии пытались доставить запрещенные предметы с помощью квадрокоптера. Попытка злоумышленников была предотвращена.


18 марта сотрудниками ИК-5 УФСИН и сотрудниками УФСБ России по Орловской области была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов на территорию учреждения с помощью квадрокоптера. Два мобильных телефона и два зарядных устройства к ним были упакованы в зелёный целлофановый пакет и прикреплены к беспилотному летательному аппарату. Гражданин, пытавшийся совершить доставку груза в колонию, был задержан. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 Кодекса об административной ответственности РФ, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Орловской области.


Орловское Информбюро
23 марта 2020 года
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