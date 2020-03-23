Многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» скоро увидит вся страна

20 марта телеканал «Россия 1» впервые провёл пресс-конференцию в формате онлайн.

На вопросы журналистов ответили генеральный директор телеканала «Россия 1», продюсер Антон Златопольский, генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова, автор романа Гузель Яхина, режиссёр Егор Анашкин, а также актёры Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд и Евгений Морозов. Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова присоединилась к беседе по видеосвязи.

Перед конференцией журналисты смогли увидеть несколько эпизодов сериала.

Многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Зимой 1930 года женщину, которая во время раскулачивания теряет мужа-кормильца, вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных брошены в глухой тайге без пищи, крова и тёплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши… Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь и счастье.

Премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» состоится весной на телеканале «Россия 1».



В ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Александр Сирин, Евгений Морозов, Дмитрий Куличков, Александр Баширов, Рамиль Сабитов, Роза Хайруллина, Семён Шкаликов и другие.