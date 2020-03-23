В 2020 году в Орловской области планируется отремонтировать 103 км автомобильных дорог Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Как сообщил и. о. зампреда правительства области по развитию инфраструктуры Денис Блохин, в 2020 году планируется произвести ремонт 10 участков региональных и межмуниципальных дорог протяженностью 73 км. В числе основных направлений опорная сеть: Ливны – Верховье, Болхов – Мценск, Ливны – Красная Заря, Болхов – Знаменское, Орел – Лаврово.



Кроме того, в Орле запланирован ремонт 11 участков автомобильных дорог общей протяженностью 16 км.



Будет продолжена работа по ремонту «вылетных» городских магистралей (ул. Ливенская, Новосильское шоссе, Московское шоссе), завершим работу по ул. 60 лет Октября и ул. Васильевская.



Для координации работ по мосту Дружбы и Красному мосту приведут в нормативное состояние ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. Старо-Московской. Также будут проведены работы в отношении дублера ул. Комсомольской – ул. Автовокзальная.



В Орловском районе будет отремонтировано 16 участков автомобильных дорог протяженностью 14 км. В рамках задач нацпроекта по синхронизации комплексного благоустройства и транспортного обеспечения населения планируются работы в населенных пунктах Добрый, Маслово, Лаврово, Становой Колодезь, Жилино Орловского района, где проживает более 10 тыс. граждан.



Как сообщил Денис Блохин, основная часть торгов по дорожным работам проведена в 2019 году. Полная контрактация завершена в феврале 2020 года. Подготовительные работы по завозу материалов ведутся всеми подрядчиками. ООО «Дорожное предприятие № 1» в д. Новоселово Орловского района и по ул. Автовокзальная в г. Орле уже начало работы.



Помимо этого, на начало реконструкции Красного моста получено 285 млн рублей из федерального бюджета, в апреле будет обеспечена готовность к торгам.



Старт дорожной кампании намечен на 1 мая, завершение до 1 октября.

Проведение торгов под программу 2021 года поручено обеспечить до 1 июля 2020 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



