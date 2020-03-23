понедельник 23.03.2020 20:08:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В 2020 году в Орловской области планируется отремонтировать 103 км автомобильных дорог

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


Как сообщил и. о. зампреда правительства области по развитию инфраструктуры Денис Блохин, в 2020 году планируется произвести ремонт 10 участков региональных и межмуниципальных дорог протяженностью 73 км. В числе основных направлений опорная сеть: Ливны – Верховье, Болхов – Мценск, Ливны – Красная Заря, Болхов – Знаменское, Орел – Лаврово.

Кроме того, в Орле запланирован ремонт 11 участков автомобильных дорог общей протяженностью 16 км.

Будет продолжена работа по ремонту «вылетных» городских магистралей (ул. Ливенская, Новосильское шоссе, Московское шоссе), завершим работу по ул. 60 лет Октября и ул. Васильевская.

Для координации работ по мосту Дружбы и Красному мосту приведут в нормативное состояние ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. Старо-Московской. Также будут проведены работы в отношении дублера ул. Комсомольской – ул. Автовокзальная.

В Орловском районе будет отремонтировано 16 участков автомобильных дорог протяженностью 14 км. В рамках задач нацпроекта по синхронизации комплексного благоустройства и транспортного обеспечения населения планируются работы в населенных пунктах Добрый, Маслово, Лаврово, Становой Колодезь, Жилино Орловского района, где проживает более 10 тыс. граждан.

Как сообщил Денис Блохин, основная часть торгов по дорожным работам проведена в 2019 году. Полная контрактация завершена в феврале 2020 года. Подготовительные работы по завозу материалов ведутся всеми подрядчиками. ООО «Дорожное предприятие № 1» в д. Новоселово Орловского района и по ул. Автовокзальная в г. Орле уже начало работы.

Помимо этого, на начало реконструкции Красного моста получено 285 млн рублей из федерального бюджета, в апреле будет обеспечена готовность к торгам.

Старт дорожной кампании намечен на 1 мая, завершение до 1 октября.
Проведение торгов под программу 2021 года поручено обеспечить до 1 июля 2020 года, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
23 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.