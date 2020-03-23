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Орловцев приглашают присоединиться к всероссийской акции #МыВместе

В рамках акции #МыВместе объединяются граждане и организации, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса.


На сайте акции каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости по теме. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

На сайте акции вся информация разбита на тематические блоки с указанием, как и где можно воспользоваться обозначенными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу в разделе «Стать волонтером» и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
23 марта 2020 года
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