Орловчанка ударила собутыльника ножом Подозреваемая задержана сотрудниками полиции.





Полицейские установили, что во время распития спиртных напитков в компании возник конфликт, во время которого женщина нанесла потерпевшему ножевое ранение. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело. Женщина задержана. Ведется следствие.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



