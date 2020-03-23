Сегодня в деревне Жилина спасатели ликвидировали серьезный пожар Семь человек эвакуировано, пострадавших - нет.





Как сообщили в МЧС, горела одна из квартир пятиэтажного дома. Из-за едкого дыма особенно сложно было жильцам верхних квартир, чтобы выйти на улицу, им пришлось ждать помощи пожарных. Очаг возгорания спасатели обнаружили в районе оконного блока одной из комнат. Для тушения пожарным пришлось задействовать подъемные механизмы.





Иван Суверин

23 марта 2020 года



