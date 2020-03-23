В Орле полиция проверяет чердаки Сегодня полицейские в Северном районе Орла проверили чердачные помещения многоквартирных домов, которые могут являться потенциальным местом сбора подростков.





Это желается в целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, а также обеспечения их безопасности. Полицейские проверили, насколько надежны замки на дверях чердачных помещений многоэтажных домов, находящихся под их контролем.



В ходе рейда выяснилось, что не все дома оказались защищенными: двери чердаков были ненадежно закрыты или на них отсутствовали запорные устройства. Во всех случаях сотрудники полиции выдали ответственным лицам соответствующие рекомендации и предписания, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



