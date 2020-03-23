У жителя Орловского района украли электроинструмент Сотрудники уголовного розыска установили двух мужчин, причастных к хищению имущества на сумму порядка 40 тысяч рублей.





Владелец дома, расположенного в деревне Становой Колодезь, сообщил в полицию о краже электроинструмента из хозпостройки.



Мужчина рассказал, что сейчас проживает в Орле, а частный дом на время закрыл. Пропажу электроинструмента на общую сумму порядка 40 тысяч рублей он обнаружил спустя несколько месяцев.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа ОМВД России по Орловскому району, сотрудники отдела уголовного розыска. Полицейские установили, что неизвестные проникли в постройку, выставив стекло.



Полицейскими была получена оперативная информация о возможной причастности к краже 46-летнего жителя соседнего населенного пункта.

Эти сведения подтвердились. Также полицейские установили, что мужчина действовал не один, а со знакомым – 44-летним жителем Брянской области, который приезжал к орловцу в гости. Второго фигуранта оперативники задержали по месту жительства при помощи местных коллег.



Полицейские изъяли часть похищенного имущества, остальное злоумышленники успели сбыть.



В настоящее время ведется следствие. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



