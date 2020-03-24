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«Орелводоканал» переходит в онлайн

Муниципальное предприятие завершает процесс внедрения личного кабинета потребителя услуг холодного водоснабжения и водоотведения.


Для разработки личного кабинета потребителя с оптимальным набором возможностей был приобретен сайт на базе 1С. В настоящее время ведётся его настройка и наполнение информацией.

Опции личного кабинета станут новым опытом не только для абонентов, но и сотрудников «Орелводоканала». Для них разработаны 24 инструкции по основным видам операций, проводимых с помощью сайта. Два часа ежедневно они посвящают практике.

Некоторые жители Орла не смогут пользоваться личным кабинетом из-за отсутствия Интернета. Есть и те, которым удобнее обращаться с бумажным носителем. Этот момент не остался без внимания «Орелводоканала». Функционал личного кабинета позволит печатать квитанции. Также продолжит работать «единое окно» на ул. Полесской, 8, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
24 марта 2020 года
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