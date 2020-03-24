В Орле ярмарка вакансий, запланированная на 27 марта, отложена в связи с карантином по коронавирусу Об этом сообщает Управление труда и занятости.





Однако сегодня в нескольких районах области пройдут встречи соискателей с работодателями – в максимально безопасной обстановке.

На мини-ярмарки приглашают жителей Урицкого, Глазуновского, Должанского и Орловского районов. На 25 и 26 марта запланированы небольшие ярмарки вакансий в Шаблыкинском и Свердловском районах. Адреса и время указаны на сайте Управления труда и занятости.





Мария Семак

24 марта 2020 года



