У орловских выпускников продолжаются онлайн-консультации по экзаменационным предметам Сегодня можно задать вопросы по обществознанию, разобрать с экспертами задания повышенного и высокого уровней сложности.





Начало онлайн-беседы – в 15:00. 26 марта в это же время планируют обсудить математику. Кроме того, в региональном центре оценки качества напоминают - зарегистрированным на досрочный период участникам ЕГЭ необходимо подать заявления на перерегистрацию до 27 марта.





Мария Семак

24 марта 2020 года



