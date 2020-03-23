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В Орле культура ушла в онлайн

С сегодняшнего дня в Орле официально закрыты все учреждения, подведомственные Министерству культуры. Работать музеи, театры и библиотеки будут в Интернет-пространстве. Одним из первых в виртуальном туре учреждений культуры Орла побывал Антон Киселев.


Все учреждения Орловщины, подведомственные Минкульту, ограничили допуск посетителей. Приказ вступил в силу сегодня. Но это не означает, что культурная жизнь региона замрёт. Например, в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново», ограничения в работе используют с толком.

Как рассказал директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, ольшие работы ведутся в парке, его приводят в порядок после зимы. Начались работы по декорированию водосброса на большом спасском пруду, достраивается беседку в районе левады. А ещё работники музея-заповедника готовят целый ряд мероприятий, которые пройдут в онлайне. Побывать в музее можно прямо сейчас, отправившись в виртуальный тур. Подобные проводятся на сайтах сотен музеев всего мира.

В онлайн-формат переходят и орловские театры. Скоро на своём сайте театр «Свободное пространство» начнёт размещать видео-версии спектаклей. Труппа репетирует премьеру.

Марина Теплова, директор театра «Свободное пространство»: «Репетиции премьерного спектакля «Кармен», который должен был состояться 3 и 4 апреля, проходят даже в более усиленном объеме, потому что освободилось время».

Библиотекари тоже ушли в интернет. В Орле сейчас сосредоточили силы на обновлении полной коллекции текстов произведений орловских писателей и их биографий, которые будут размещены на сайте, и на создании виртуальной справочной службы, которая, в условиях дистанционного обучения, стала весьма востребована студентами.

Ирина Гладкова, директор Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина: «Также у нас действует электронная доставка документов. В основном обращаются в законодательной базе. Законы и нормативные акты мы можем доставлять в полном объеме».

Свои двери начинают закрывать для посетителей орловские кинотеатры. «Современник» стал первым, кто отменил все сеансы. «Победа» пока работает в штатном режиме.

Ольга Шульгина, заместитель директора кинотеатра: «Мы не пускаем людей, более 50 человек, но, как правило, люди не приходят, потому что все мировые прокатчики сняли свои премьеры, и мы работаем с более узким репертуаром».

Все эти меры приняты для безопасности орловцев. В Минздраве дают прогноз - к концу весны активность коронавируса снизится. И учреждения культуры пообещали быть готовыми к долгожданной встрече со зрителем.


Антон Киселёв
23 марта 2020 года
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