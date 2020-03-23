В Нарышкинском природном парке во время одного из рейдов были задержаны браконьеры

В полиции задержанные рассказали, что решили поохотиться на бобра. На охоту пошли с полной экипировкой: прибором ночного видения, оружием и с запасом патронов.



Сейчас по данному факту ведется следствие. В качестве наказания предусмотрен штраф либо уголовная ответственность.



Рейды проводятся в течение всего года, но основной упор делают на «сезон охоты». В этом году весенний сезон стартует в последнюю субботу марта.



Ольга Антохина, замдиректора по экологическому просвещению и туризму Хотынецкого природного парка: «В сезон примерно 2-3 раза в неделю сотрудники выезжают на особо охраняемые природные территории Орловской области, в заказники, то есть, в те места, где охота запрещена и появление в принципе с оружием запрещено. Это уже влечет возбуждение уголовного дела».

Иван Тришкин, начальник отдела Управления экологического надзора и природопользования Орловской области: «В настоящее время составлено 154 протокола за нарушение правил охоты. Проведено 167 рейдовых обследований охотничьих угодий. 7 сообщений составлено в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел за нарушение правил охоты».

Летом, в рамках госзадания, список красно-книжных птиц в Нарышкинском парке планируют пополнить. Завезут несколько новых видов. Также он значительно увеличился и в общем на Орловщине. Теперь в дополнительной защите и охране нуждаются 377 видов животных вместо прежних 121.





Анна Вайсергисер

23 марта 2020 года



