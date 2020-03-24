Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Выезд по требованию. Волонтеры привезли необходимые лекарства человеку, позвонившему на горячую линию.



- С оружием и прибором ночного видения... - на бобра. На любителей пострелять в природном парке заведено уголовное дело.



- Прерванный полет. В одной из колоний региона перехватили квадрокоптер с мобильниками.



- Без зрителей, но для них. В орловском театре идут репетиции, в музее проводят экскурсии – в режиме онлайн.



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Вести-Орёл

23 марта 2020 года



