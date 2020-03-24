В пьяном ДТП под Орлом пострадали водитель и пассажир

Авария произошла в деревне Ульяновка Кромского района.

24 марта в три часа ночи 22-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево. В результате ДТП водитель и его пассажир получили телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области