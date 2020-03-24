В Болховском районе уничтожена мина времен войны

23 марта сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Болховский район, где и изъяли и уничтожили одну минометную мину калибра 82 мм. За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 79 раз, из них – 65 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



