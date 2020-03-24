В Орловской области горели хозпостройки, трава и мусор

Накануне около десяти часов утра горел вагончик в поселке Лесной Орловского района. В результате пожара вагончик выгорел по всей площади – 28 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. В 14:30 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Пенно-Удельное Троснянского района. В результате пожара хозпостройка сгорела по всей площади – 48 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожаров и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет. За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 79 раз, из них – 65 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



