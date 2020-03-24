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Ливенские школьники получили учебники только к концу учебного года

И то только после вмешательства прокуратуры.


В ливенской школе № 6 обучающиеся не в полном объеме были обеспечены бесплатными учебниками по ряду учебных дисциплин.
 
В связи с нарушением прав обучающихся, прокурором внесено представление в адрес директора школы, однако фактически нарушения устранены не были.
 
В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с иском об обязании образовательного учреждения закупить необходимое количество учебников, а Управление образования администрации г. Ливны – выделить необходимые для этого денежные средства. Судом требования прокурора были удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующее обязанности.
 
В настоящее время судебное решение исполнено, школьники обеспечены необходимыми учебниками, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.



Орловское Информбюро
24 марта 2020 года
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