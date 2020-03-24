Ливенские школьники получили учебники только к концу учебного года

И то только после вмешательства прокуратуры.

В ливенской школе № 6 обучающиеся не в полном объеме были обеспечены бесплатными учебниками по ряду учебных дисциплин.



В связи с нарушением прав обучающихся, прокурором внесено представление в адрес директора школы, однако фактически нарушения устранены не были.



В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с иском об обязании образовательного учреждения закупить необходимое количество учебников, а Управление образования администрации г. Ливны – выделить необходимые для этого денежные средства. Судом требования прокурора были удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующее обязанности.

