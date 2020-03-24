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В Орле волонтеры-медики и активисты ОНФ окажут помощь пожилым людям

Общероссийский народный фронт совместно с волонтерами-медиками запустил горячую линию для поддержки людей «золотого возраста», которые попадают в группу риска из-за возможного распространения коронавируса.


Телефон горячей линии 8-800-200-34-11 работает круглосуточно. По этому номеру пожилые и маломобильные граждане могут оставить обращение с просьбой купить продукты, медицинские препараты и товары первой необходимости.

Стоит отметить, что приобретение медикаментов волонтерами будут осуществляться только при наличии рецепта, оформленного доктором. Само же общение помощников и пожилых людей будет происходить на улице, без какого либо контакта - привезенные покупки не будут отдаваться лично в руки. Забрать их можно будет в удобном нейтральном месте. Подобная помощь от активистов ОНФ и волонтеров - медиков во время распространения коронавируса уже действует в 85 регионах страны. 
 
Ирина Патронова сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Звонки и обращения будут обрабатываться, будут определяться люди, которые остались без поддержки, без помощи, без родных. Им будет оказываться различная помощь».
 
Как уточнил начальник управления ресурсного обеспечения департамента здравоохранения Орловской области Александр Котов, необходимо понимать, что волонтеры-медики это не социальная служба, и не доктора, это добровольцы, которые по зову сердца в непростой ситуации оказывают помощь.
 



Юлия Опанасюк
24 марта 2020 года
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