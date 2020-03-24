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Земля на учете

В этом году в управление Росреестра по Орловской области уже поступило почти тысяча запросов о предоставлении документов государственного фонда данных.


Он был сформирован на основе результатов землеустроительных работ. Информация госфонда является открытой, за исключением той, которая имеет статус ограниченного доступа. 
 
Елена Терентьева, замначальника отдела государственной и кадастровой оценки, геодезии и картографии управления Росреестра по Орловской области: «Документы государственного фонда данных используются для обеспечения землеустроительной документации органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан. Сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, необходимы также для решения спорных вопросов».
 
Получить документы из госфонда данных можно в управлении Росреестра или его структурных подразделениях, обратившись лично, либо по почте.



Оксана Гранн
24 марта 2020 года
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