Сегодня в Орле стартует Неделя финансовой грамотности - впервые в цифровом формате Это уникальный опыт не только для нашего региона, но и для всей России.





До 27 марта на специально созданной платформе будут проходить онлайн-встречи с экспертами не только из Орловщины, но и из других регионов страны. Участие в конференции могут принять все желающие, для этого достаточно зарегистрироваться. Каждый день будет обсуждаться новая тема. Расскажут, к примеру, как противостоять телефонным мошенничествам, как управлять личными финансами, каким образом взаимодействовать с Пенсионным фондом.





Мария Семак

24 марта 2020 года



