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В Орловской области создан дистанционный центр по мониторингу информационных ресурсов

В этом приняли участие молодогвардейцы. Тема - распространение ложной информации о коронавирусе.


Волонтеры отслеживают сообщения как от официальных средств массовой информации, так и в соцсетях, блогах, мессенжерах и интернет-каналах. 
 
За распространение ложной информации может быть применено наказание. Это штраф от 30 до 100 тысяч рублей для граждан. А для юридических лиц он возрастает в разы - от 200 до 500 тысяч рублей. Также молодогвардейцы планируют следить за ценами в аптеках и продовольственных магазинах.
 
Егор Помелухо, руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия»: «Наши волонтеры, а их около сотни по региону, работают дистанционно, находят информацию, фейкньюс. Мы сообщаем об этом в Роскомнадзор, и они проверяют. И в случае подтверждения этот ресурс блокируют. Таким образом мы выстраиваем работу между нашими ресурсами и органами власти - чтобы прекратить распространение недостоверной информации».



Татьяна Тимохина
24 марта 2020 года
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