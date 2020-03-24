В Орловской области создан дистанционный центр по мониторингу информационных ресурсов В этом приняли участие молодогвардейцы. Тема - распространение ложной информации о коронавирусе.





Волонтеры отслеживают сообщения как от официальных средств массовой информации, так и в соцсетях, блогах, мессенжерах и интернет-каналах. За распространение ложной информации может быть применено наказание. Это штраф от 30 до 100 тысяч рублей для граждан. А для юридических лиц он возрастает в разы - от 200 до 500 тысяч рублей. Также молодогвардейцы планируют следить за ценами в аптеках и продовольственных магазинах. Егор Помелухо, руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия»: «Наши волонтеры, а их около сотни по региону, работают дистанционно, находят информацию, фейкньюс. Мы сообщаем об этом в Роскомнадзор, и они проверяют. И в случае подтверждения этот ресурс блокируют. Таким образом мы выстраиваем работу между нашими ресурсами и органами власти - чтобы прекратить распространение недостоверной информации».





Татьяна Тимохина

24 марта 2020 года



