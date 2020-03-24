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В Орловской области пожарные ежедневно ликвидируют возгорания сухой травы

Такого рода пожары в регионе в этом году начались на месяц раньше обычного.


Первое такое возгорание было зафиксировано еще 20 февраля. С тех пор пожарные Орловщины предприняли 346 выездов на тушение сухой травы и пожнивных остатков. Суммарная площадь таких возгораний уже составила 178 гектаров. 
 
Ситуация вызывает озабоченность не только у пожарных, но и у наиболее сознательной части населения. Люди делятся своей тревогой в соцсетях: их беспокоит густой дым и огненные сполохи за окнами. В Госпожнадзоре напомнили, что виновникам палов грозят внушительные штрафы. Их уже наложено более 70-и.
 
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «За прошедшие сутки было зафиксировано 57 случаев загорания сухой травы. Общая площадь возгораний составила почти 50 га. Сухая трава горела практически во всех районах области. Наибольшее количество зафиксировано в Орловском, Урицком, и Ливенском районах. По данным филиала космического мониторинга Национального ЦУКС, на территории Орловской области 23 марта было зафиксировано 8 термических точек, 7 из них были подтверждены».
Фото ГУ МЧС по Орловской области



Иван Суверин
24 марта 2020 года
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