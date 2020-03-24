Более 2700 документов органов исполнительной власти Орловской области проверил Минюст

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Более 2700 документов органов исполнительной власти Орловской области проверил МинюстМеньше сотни региональных нормативно-правовых актов, разработанных исполнительными органами в прошлом году, включали в себя положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции. Областное управление Минюста не пропустило ни одно.
Вопрос сегодня обсуждался на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Всего было проверено больше 2700 документов органов исполнительной власти. Для профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере специалисты управления юстиции, совместно с сотрудниками прокуратуры запланировали на этот год два десятка семинаров для чиновников, занятых в организации госзакупок.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сохранение принципов максимальной эффективности использования бюджетных средств является одним из важнейших принципов нашей работы. Тем более, мы в этом году на 18% увеличили объемы средств, поступающих в рамках национальных проектов, что вдвойне накладывает на нас обязанность максимально жёстко контролировать, чтобы все средства, которые направляются из федерального, регионального и муниципального бюджетов, доходили до конкретного результата».
Антон Киселёв
24 марта 2020 года