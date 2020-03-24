Более 2700 документов органов исполнительной власти Орловской области проверил Минюст

Меньше сотни региональных нормативно-правовых актов, разработанных исполнительными органами в прошлом году, включали в себя положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции. Областное управление Минюста не пропустило ни одно.

Вопрос сегодня обсуждался на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Всего было проверено больше 2700 документов органов исполнительной власти. Для профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере специалисты управления юстиции, совместно с сотрудниками прокуратуры запланировали на этот год два десятка семинаров для чиновников, занятых в организации госзакупок.