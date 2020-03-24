Стоп, игра! В Орле полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения.





Полицейские установили, что с мая 2019 по март 2020 года в Заводском районе областного центра пятеро граждан организовали незаконную игорную деятельность вне игорной зоны. Работники заведения соблюдали строгую конспирацию, доступ в помещение получал узкий круг посетителей, личность которых администратор заведения идентифицировал с помощью системы видеонаблюдения. В заведении полицейские обнаружили и изъяли четыре игровых терминала, ноутбук, деньги и документацию, свидетельствующую о незаконной игорной деятельности, видеооборудование. В отношении пяти фигурантов Следственным отделом по Заводскому району г. Орла Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 71.2 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



