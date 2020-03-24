Жители Орловской области могут получить большинство услуг Пенсионного фонда дистанционно Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг.





Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.



Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.



Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.



Через личный кабинет можно оформить выплаты по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, здесь также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.



Вопросы, касающиеся назначенных выплат, можно направить через онлайн-приемную.



Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам отделений Пенсионного фонда. Вся контактная информация размещена на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».



Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.



Телефон горячей линии Отделения ПФР по Орловской области: (4862) 72-92-41.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



