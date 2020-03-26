Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Экстренная помощь тем, кто нуждается. В условиях, когда людям «золотого возраста» лучше побыть дома, волонтеры готовы стать помочь.



- Подконтрольные проекты особого учета. Госзакупки и расходование средств на нацпроекты обсудили на заседании областной комиссии по противодействию коррупции.



- Семь возгораний за сутки. В МЧС напоминают - огненное очищение земли карается штрафом.



- Письма дошли до адресата. Продолжение удивительной истории, которая связала Орел и Москву и протянулась через 75 лет.



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Вести-Орёл

24 марта 2020 года



