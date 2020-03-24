В Орловской области зарегистрировано два подтвержденных случая коронавируса

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В Орловской области зарегистрировано два подтвержденных случая коронавирусаОб этом сообщает сайт Роспотребнадзора.
Как сообщает
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, за последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах. Два из них - на территории Орловской области.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Орловское Информбюро
24 марта 2020 года