В Орловской области зарегистрировано два подтвержденных случая коронавируса

Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, за последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах. Два из них - на территории Орловской области.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.