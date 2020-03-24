В Свердловском районе полицейские раскрыли кражу

Как сообщает пресс-служба УМВД Росси по Орловской области, в полицию обратился мужчина и сообщил о пропаже имущества из принадлежащего ему дома.



Полицейские установили, что неизвестный проник в дом, повредив запорное устройство двери. К краже имущества оказался причастен мужчина 1981 года рождения. Полицейские обнаружили и изъяли у него большую часть похищенного.



Сумма причиненного ущерба составила более шести тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Вести-Орёл

24 марта 2020 года



