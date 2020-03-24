Орловское УФАС открыло горячую линию по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые товары

Информацию о повышении цен на социально значимые продукты и товары можно сообщить по телефону горячей линии 8 (4862) 47-55-84.



Помимо этого специалисты ведомства сами ежедневно мониторят торговые сети.



В списке социально значимых продовольственных продуктов - мясо, молочная продукция, крупы, хлеб, овощи и фрукты. Как заверил руководитель орловского УФАС, ажиотаж на покупку товаров первой необходимости вырос. Но торговые сети с поставкой справляются. Дефицита нет.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



