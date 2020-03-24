В Орле задержан хранитель марихуаны В жилище 60-летнего орловца сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД обнаружили более 160 граммов наркотического средства.





Полицейские обнаружили четыре банки, наполненные измельченной растительной массой. Согласно проведенному исследованию, растительное вещество оказалось марихуаной общей массой 161 грамм. Также в квартире гражданина было обнаружено и изъято четыре высушенных куста конопли (его вес составил 60,9 граммов) и два горшка с растущим растением.



Мужчина пояснил, что вырастил и хранил наркотическое средство для собственного употребления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении орловца к административной ответственности за культивацию растения, содержащего наркотические средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



