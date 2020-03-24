Андрей Клычков: «Состояние заболевших – стабильное» Сегодня стало известно о двух официально подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на территории Орловской области.





Ситуацию прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Это семья, которая прилетела 17 марта из Праги в Москву. В Москве у них были взяты первичные анализы. Они на личном транспорте добрались до Орла. По прибытии в Орел находились в режиме самоизоляции. В ночь с пятницы на субботу они были помещены в больницу им. Боткина. Все службы сработали оперативно, получили вовремя информацию, семью удалось изолировать. На сегодняшний день мы обладаем всей информацией о контактах – всего два человека в контактной группе и плюс бабушка-родственница. Все они находятся в работе. Ребенок вместе с бабушкой находится в инфекционном отделении НКМЦ им. Круглой. Гражданин, который также контактировал, находится на изоляции. Ведется работа по недопущению распространения. Состояние заболевших – стабильное, никаких осложнений нет. Будем дальше наблюдать за ситуацией».





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



