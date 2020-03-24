Стало известно, кто в Орле останется без воды

Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы города Орла сообщает, что в связи с заменой узла водопроводной сети на перекрёстке ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Тургенева 25 марта с 9:00 до 18:00 будет временно прекращено водоснабжение следующих абонентов:



ул. Октябрьская, 16/18;



ул. Тургенева, 15, 20, 22/10, 24, 26;



ул. Салтыкова-Щедрина, 12/16, 17, 17а, 19, 21, 27, 29.





Орловское Информбюро

24 марта 2020 года



