Орловская служба труда и занятости отменила все массовые мероприятия В том числе заявленные мини-ярмарки. Однако работа в офисах продолжается.





Специалисты остаются на своих рабочих местах, ведется приём посетителей, проводятся консультации по трудоустройству, по выплатам пособий и другим вопросам сферы занятости. В настоящий момент количество вакансий, поданных работодателями в банк данных областной службы занятости, составляет по региону почти 5 500 единиц. Уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%.





Мария Семак

25 марта 2020 года



