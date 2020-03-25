Декрет как возможность повысить квалификацию Орловчанки, находящиеся в отпуске по уходом за ребенком до трех лет, могут пройти профессиональное переобучение.





В этом списке и мамы дошколят, не имеющие постоянной работы, – сообщают в управлении труда и занятости. Жительницы региона смогут пройти бесплатное переобучение и повышение квалификации. Для этого молодым мамам потребуется обратиться в центр занятости населения по месту пребывания или регистрации. Всего в этом году планируется обучить 180 человек. Отметим, что орловские власти помогут молодым мамам устроить детей в детские сады, и тем самым обеспечат женщинам возможность выйти на работу.





Мария Семак

25 марта 2020 года



