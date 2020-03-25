45 миллионов рублей из федеральной казны получит Дмитровск – на воплощение проекта «Голубь Кантемира»

Правительство РФ утвердило перечень регионов, победивших в конкурсе среди малых городов и исторических поселений.

Полная стоимость реализации проекта 75 млн. рублей. Помимо федеральных средств, финансирование обеспечат из регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Согласно задумке архитектора Дмитрия Жданова, площадь Кантемира станет ключевым многофункциональным общественным пространством Дмитровска как для проведения праздников, тематических фестивалей и общегородских мероприятий, так и для ежедневного использования.





Мария Семак

25 марта 2020 года



